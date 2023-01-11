Россия заявила об обстреле села в Белгородской области, повреждены линии электропередачи
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил об "обстреле" села Старый Хутор, повреждены линии электропередачи, две улицы остались без света
Об этом он написал в телеграме.
Отмечается, что из-за обломков снаряда выбило окна в пяти частных домовладениях, ограды и входные двери. Также повреждена линия электропередачи, без света остались 2 улицы.
Пострадавших среди гражданских нет.
- В результате якобы обстрела 18 декабря в российской Белгородской области нарушено электроснабжение.
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