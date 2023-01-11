Об этом он написал в телеграме.

Отмечается, что из-за обломков снаряда выбило окна в пяти частных домовладениях, ограды и входные двери. Также повреждена линия электропередачи, без света остались 2 улицы.

Пострадавших среди гражданских нет.

В результате якобы обстрела 18 декабря в российской Белгородской области нарушено электроснабжение.

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