Россия заявила об атаке беспилотников на Воронеж

Об этом сообщают российские СМИ.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что российская ПВО якобы сбила 2 БПЛА на подлете в Воронеж.

"Пострадавших жертв разрушений нет. Ситуацию держу на личном контроле с профильными службами и ведомствами", – заявил Александр Гусев.