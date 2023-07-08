Россия заявила об атаке беспилотников на Воронеж
В ночь с 7 на 8 июля беспилотники пытались обстрелять Воронеж
Об этом сообщают российские СМИ.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что российская ПВО якобы сбила 2 БПЛА на подлете в Воронеж.
"Пострадавших жертв разрушений нет. Ситуацию держу на личном контроле с профильными службами и ведомствами", – заявил Александр Гусев.
- В Чапаевске Самарской области России 7 июля произошел взрыв на заводе "Промсинтез", занимающемся производством промышленных взрывчатых веществ.
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