Россия заявила о задержании "завербованного Украиной" военного
Федеральная служба безопасности РФ задержала в Воронежской области якобы завербованного Украиной военного
Об этом сообщает ТАСС.
ФСБ задержала в Воронежской области военнослужащего Западного военного округа, якобы завербованного украинской военной разведкой.
Военному выдвигают подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("государственная измена").
"Он осуществлял сбор сведений о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, утечка которых за границу могла нанести ущерб обороноспособности государства", - заявили в ФСБ.
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.33
-
EUR
Покупка 30.57Продажа 30.98
- Актуальное
- Важное