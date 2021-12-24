Россия заявила о задержании "завербованного Украиной" военного

Об этом сообщает ТАСС.



ФСБ задержала в Воронежской области военнослужащего Западного военного округа, якобы завербованного украинской военной разведкой.



Военному выдвигают подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("государственная измена").



"Он осуществлял сбор сведений о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, утечка которых за границу могла нанести ущерб обороноспособности государства", - заявили в ФСБ.



Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.



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