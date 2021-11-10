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Главная война с Россией Россия заявила о задержании в оккупированном Крыму "украинского шпиона": ему грозит до 20 лет за решеткой

Россия заявила о задержании в оккупированном Крыму "украинского шпиона": ему грозит до 20 лет за решеткой

10 ноября, 2021 среда
13:03
война с Россией ФСБ

ФСБ России заявила о задержании в оккупированной Ялте украинца, якобы собиравшего секретную информацию для СБУ

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

"Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 по 2018 год, по заданию украинской спецслужбы, осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в частности о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности", - заявили в ФСБ.

Мужчине могут инкриминировать нарушение закона по статье 275 Уголовного кодекса РФ ("Государственная измена в форме шпионажа"), согласно которой ему грозит до 20 лет заключения.

Со стороны Украины пока никаких комментариев не было.

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