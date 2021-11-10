Россия заявила о задержании в оккупированном Крыму "украинского шпиона": ему грозит до 20 лет за решеткой
ФСБ России заявила о задержании в оккупированной Ялте украинца, якобы собиравшего секретную информацию для СБУ
Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.
"Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 по 2018 год, по заданию украинской спецслужбы, осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в частности о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности", - заявили в ФСБ.
Мужчине могут инкриминировать нарушение закона по статье 275 Уголовного кодекса РФ ("Государственная измена в форме шпионажа"), согласно которой ему грозит до 20 лет заключения.
Со стороны Украины пока никаких комментариев не было.
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