Россия заявила о якобы атаке украинского БПЛА на Белгородщину

Об этом он сообщил в telegram.

"Под обстрел ВСУ попала деревня Лавы Валуйского городского округа. Противник сбросил на территорию санатория 2 гранаты из БПЛА", - написал Гладков.

Как он отмечает, пострадавших вроде бы нет. Однако в санатории выбиты 4 окна и иссечен фасад здания.

По его словам, на месте работают оперативные службы.