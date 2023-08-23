Россия заявила о якобы атаке украинского БПЛА на Белгородщину
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков обвинил Украину в атаке села Лавы Валуйского округа. По его словам, якобы поврежден местный санаторий
Об этом он сообщил в telegram.
"Под обстрел ВСУ попала деревня Лавы Валуйского городского округа. Противник сбросил на территорию санатория 2 гранаты из БПЛА", - написал Гладков.
Как он отмечает, пострадавших вроде бы нет. Однако в санатории выбиты 4 окна и иссечен фасад здания.
По его словам, на месте работают оперативные службы.
- В ночь с 22 на 23 августа взрывы прогремели в Москве и Московской области. В результате останавливали работу аэропортов.
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