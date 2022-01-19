Россия заявила о выводе "миротворцев" ОДКБ из Казахстана

Об этом сообщает российский "Интерфакс".



Так, последние четыре российских транспортных самолета с военными силами ОДКБ на борту вылетели из Нур-Султана и Алматы.



На этих самолетах вернутся домой последние подразделения и командование контингентом во главе с генерал-полковником, командующим ВДВ России Андреем Сердюковым.

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