Россия заявила о "маховике русофобии" в Молдове из-за разрисованных памятников Потемкину и "Скорбящей матери"
В Молдове неизвестные облили коричневой краской гранитную плиту памятника Потемкину и изобразили свастику на "Скорбящей матери"
Об этом сообщило молдавское издание Newsmaker.
Посольство России в Молдове осудило осквернение памятника Григорию Потемкину возле села Старые Радены и памятника "Скорбная мать" в Единцах. Гранитная плита памятника Потемкину была облита коричневой краской, а на памятнике "Скорбящей матери" неизвестные изобразили свастику. Российская дипмиссия призвала молдавские власти расследовать инцидент и наказать виновных, потому что "варварские акты вандализма в отношении мемориальных комплексов перешли все рамки здравого смысла"
"Изображение свастики и других символов фашизма является очередным примером попытки раскрутки маховика русофобии и героизации реваншистских настроений в стране", - заявили в посольстве. Также подчеркнули, что вандализм неприемлем и является в России уголовным преступлением.
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