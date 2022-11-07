Об этом сообщило молдавское издание Newsmaker.

Посольство России в Молдове осудило осквернение памятника Григорию Потемкину возле села Старые Радены и памятника "Скорбная мать" в Единцах. Гранитная плита памятника Потемкину была облита коричневой краской, а на памятнике "Скорбящей матери" неизвестные изобразили свастику. Российская дипмиссия призвала молдавские власти расследовать инцидент и наказать виновных, потому что "варварские акты вандализма в отношении мемориальных комплексов перешли все рамки здравого смысла"

"Изображение свастики и других символов фашизма является очередным примером попытки раскрутки маховика русофобии и героизации реваншистских настроений в стране", - заявили в посольстве. Также подчеркнули, что вандализм неприемлем и является в России уголовным преступлением.

Памятник Екатерине II в Одессе завернули в черный пакет и закрыли деревянным забором.

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