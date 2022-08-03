Россия заявила о "конце эпохи сотрудничества с Западом"
Тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хоть и небеспроблемного сотрудничества с Западом безвозвратно завершена, считают в МИД РФ
Об этом говорится в программной статье директора департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексея Дробинина на страницах журнала "Международная жизнь".
Дробинин в частности считает, что российские власти имеют возможность окончательно избавиться от иллюзий и выйти "за пределы парадигмы "дружеского поглощения", восстанавливавшейся западными коллегами после 1992 года".
"Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет… Россия вступила в острую фазу единоборства с агрессивным альянсом недружественных государств во главе с США. Цель противника – нанести нашей стране стратегическое поражение, устранив ее как геополитическое конкурента", – добавил российский дипломат.
"Независимо от продолжительности и результата (войны в Украине, - ред.) уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хоть и небеспроблемного сотрудничества с Западом безвозвратно завершена", – говорится в статье.
Дробинин также повторил мифы российской пропаганды о "кризисе глобализации", "увеличении роли фактора силы" в международных отношениях и т.д.
"Как справедливо замечают политологи, "со времени Петра Великого русские элиты смотрели на запад, перенимали западную моду и поведение, вводили у себя западные институты, принимали западные философии, стремились выйти в великие европейские государства; следовательно, в советскую эпоху стать глобальной супердержавой, а в более поздний период — ключевым компонентом большой Европы от Лиссабона до Владивостока... Сейчас такой подход неактуален", - резюмировал Дробинин.
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