Россия заявила о готовности открыть коридоры из оккупированных районов в третьи страны и на подконтрольную Украине территорию
В Минобороны РФ не уточняют из каких районов и когда готовятся резинкоридоры
Об этом заявил начальник представитель Минобороны России Михаил Мизинцев, передает Интерфакс.
"Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть дополнительные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц как в Россию, так и в районы, подконтрольные киевским властям, а также на территории других иностранных государств", - сказал он Мизинцев.
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