Об этом заявил начальник представитель Минобороны России Михаил Мизинцев, передает Интерфакс.

"Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть дополнительные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц как в Россию, так и в районы, подконтрольные киевским властям, а также на территории других иностранных государств", - сказал он Мизинцев.

Сегодня, 12 мая, глава МинТОТ Ирина Верещук заявила , что сейчас Украина ведет переговоры только о 38 тяжелораненых защитниках Азовстали.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb