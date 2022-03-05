Россия заявила, что возобновляет наступательные действия после "режима тишины"
Оккупанты и не прекращали обстрелов Волновахи и Мариуполя, где должны были создать "коридоры жизни" для эвакуации мирных жителей
О возобновлении боевых действий заявили в Минобороны России, сообщает агентство ТАСС, передает Еспресо.TV.
Наступательные действия возобновлены с 18:00 по Киевскому времени.
Как известно, эвакуация мирных жителей должна была начаться в 11:00, однако в целях безопасности она переносится.
Российские оккупанты открыли огонь по Волновахе и Мариуполю. Это делало невозможным эвакуацию мирного населения.
По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, российские захватчики нарушили договоренности даже при посредничестве Красного Креста.
- Напомним, режим тишины должен был длиться с 11 до 18 часов. В это время планировалось вывезти мирных жителей и восстановить критическую инфраструктуру в Мариуполе и Волновахе. Однако враг использовал его для продвижения своих сил, а затем начал обстрелы, которые сорвали процесс.
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