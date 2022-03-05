Россия заявила, что возобновляет наступательные действия после "режима тишины"

О возобновлении боевых действий заявили в Минобороны России, сообщает агентство ТАСС, передает Еспресо.TV.

Наступательные действия возобновлены с 18:00 по Киевскому времени.

Как известно, эвакуация мирных жителей должна была начаться в 11:00, однако в целях безопасности она переносится.

Российские оккупанты открыли огонь по Волновахе и Мариуполю. Это делало невозможным эвакуацию мирного населения.

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, российские захватчики нарушили договоренности даже при посредничестве Красного Креста.

Напомним, режим тишины должен был длиться с 11 до 18 часов. В это время планировалось вывезти мирных жителей и восстановить критическую инфраструктуру в Мариуполе и Волновахе. Однако враг использовал его для продвижения своих сил, а затем начал обстрелы, которые сорвали процесс.

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