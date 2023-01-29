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Главная война с Россией Россия заявила, что Украина нанесла удар из HIMARS по мосту на оккупированном Запорожье

Россия заявила, что Украина нанесла удар из HIMARS по мосту на оккупированном Запорожье

29 января, 2023 воскресенье
15:43
война с Россией

РФ обвинила Украину в обстреле из HIMARS автомобильного моста через реку Молочную в Мелитопольском районе Запорожской области

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Спикер оккупационной администрации во временно захваченной части Запорожской области Владимир Рогов заявил, что есть погибшие и раненые.

  • В ночь с 28 на 29 января украинская артиллерия нанесла удачный удар по вокзалу в оккупированном Иловайске, когда российские террористы разгружали там свою технику.

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оккупированные территории
Запорожская область
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Автор
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