Россия заявила, что Украина нанесла удар из HIMARS по мосту на оккупированном Запорожье
РФ обвинила Украину в обстреле из HIMARS автомобильного моста через реку Молочную в Мелитопольском районе Запорожской области
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
Спикер оккупационной администрации во временно захваченной части Запорожской области Владимир Рогов заявил, что есть погибшие и раненые.
- В ночь с 28 на 29 января украинская артиллерия нанесла удачный удар по вокзалу в оккупированном Иловайске, когда российские террористы разгружали там свою технику.
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