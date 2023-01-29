Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Спикер оккупационной администрации во временно захваченной части Запорожской области Владимир Рогов заявил, что есть погибшие и раненые.

В ночь с 28 на 29 января украинская артиллерия нанесла удачный удар по вокзалу в оккупированном Иловайске, когда российские террористы разгружали там свою технику.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb