Россия заявила, что США извратили содержание "гарантий безопасности", и требует вывести американские войска из Центральной и Восточной Европы и Прибалтики

Об этом идет речь в заявлении МИД России.



"Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны "удобные" темы, которые в свою очередь "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников. Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности", - говорится в документе МИД.



В частности, основные положения РФ в реакции на ответы США таковы:

Россия предложила разработать новое "уравнение безопасности", основным его компонентом должна быть проблема ракет средней и меньшей дальности;

США обязаны вывести свои войска и вооружения из Центральной и Восточной Европы и Прибалтики;

Также россияне ожидают, что НАТО и США предоставят конкретные предложения по юридическому отказу Альянса от расширения на восток.

Кроме того, в ведомстве пригрозили, что в случае, если США откажутся от выполнения условий, "Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мероприятий военно-технического характера".Также в русском ответе упоминается Украина. В частности, российский МИД заявляет, что РФ не будет отводить войска с оккупированной украинской территории и не планирует вторжение в Украину. Таким образом, Россия отрицает тезис США об ответственности за эскалацию вокруг Украины и предлагает свои требования для урегулирования вооруженного конфликта."Это - принуждение Киева к выполнению "Комплекса мер", прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от каких-либо общих учений из ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории", - говорится в требованиях РФ.При этом отмечается, что США не поддерживают такую ​​позицию и заявляют о российском вторжении, разжигании Россией конфликта на Донбассе, оккупации Крыма и ответственности за эскалацию.Ранее со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США CNN сообщило, что реакцию РФ получила американская сторона.

"Мы можем подтвердить, что получили ответ от Российской Федерации. Он был доставлен ​​послу Салливану в Москве сегодня", - сказал чиновник.



Издание передает, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что это письмо к США будет обнародовано.

Напомним, во время переговоров в Европе 10 и 12 января 2022 года США отказались предоставлять России "гарантии безопасности" о нерасширении НАТО на восток. 19 января заместитель главы МИД России Сергей Рябков предложил США альтернативу требованиям по "гарантиям безопасности": достаточно пообещать Москве, что Вашингтон не будет голосовать за членство Украины в НАТО.

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предоставил ответ России на "гарантии безопасности" и обнародовать его не планируют. В МИД Украины сообщили, что в письменном ответе США о "гарантиях безопасности" России учтены украинские позиции и предложения.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в ответах США нет "положительной" реакции на вопрос о недопустимости расширения НАТО на восток.

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд заявила, что у США есть надежда, что Россия вернется за стол переговоров, когда изучит ответы на "гарантии безопасности".