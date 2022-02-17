Россия заявила, что США извратили содержание "гарантий безопасности", и требует вывести американские войска из Центральной и Восточной Европы и Прибалтики
В четверг, 17 февраля, советник президента Соединенных Штатов Америки по нацбезопасности Джейк Салливан получил официальную письменную реакцию России на ответы США по "гарантиям безопасности". Россия заявила, что США выбрали только "удобные темы" и "перекрутили смысл"
Об этом идет речь в заявлении МИД России.
"Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны "удобные" темы, которые в свою очередь "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников. Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности", - говорится в документе МИД.
В частности, основные положения РФ в реакции на ответы США таковы:
- Россия предложила разработать новое "уравнение безопасности", основным его компонентом должна быть проблема ракет средней и меньшей дальности;
- США обязаны вывести свои войска и вооружения из Центральной и Восточной Европы и Прибалтики;
- Также россияне ожидают, что НАТО и США предоставят конкретные предложения по юридическому отказу Альянса от расширения на восток.
Также в русском ответе упоминается Украина. В частности, российский МИД заявляет, что РФ не будет отводить войска с оккупированной украинской территории и не планирует вторжение в Украину. Таким образом, Россия отрицает тезис США об ответственности за эскалацию вокруг Украины и предлагает свои требования для урегулирования вооруженного конфликта.
"Это - принуждение Киева к выполнению "Комплекса мер", прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от каких-либо общих учений из ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории", - говорится в требованиях РФ.
При этом отмечается, что США не поддерживают такую позицию и заявляют о российском вторжении, разжигании Россией конфликта на Донбассе, оккупации Крыма и ответственности за эскалацию.
Ранее со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США CNN сообщило, что реакцию РФ получила американская сторона.
"Мы можем подтвердить, что получили ответ от Российской Федерации. Он был доставлен послу Салливану в Москве сегодня", - сказал чиновник.
Издание передает, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что это письмо к США будет обнародовано.
- Напомним, во время переговоров в Европе 10 и 12 января 2022 года США отказались предоставлять России "гарантии безопасности" о нерасширении НАТО на восток. 19 января заместитель главы МИД России Сергей Рябков предложил США альтернативу требованиям по "гарантиям безопасности": достаточно пообещать Москве, что Вашингтон не будет голосовать за членство Украины в НАТО.
- 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предоставил ответ России на "гарантии безопасности" и обнародовать его не планируют. В МИД Украины сообщили, что в письменном ответе США о "гарантиях безопасности" России учтены украинские позиции и предложения.
- Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в ответах США нет "положительной" реакции на вопрос о недопустимости расширения НАТО на восток.
- Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд заявила, что у США есть надежда, что Россия вернется за стол переговоров, когда изучит ответы на "гарантии безопасности".
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