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Главная война с Россией Россия заявила, что отводит часть войск от украинской границы, но наши аналитики видят сохранение их позиций, - Байден

Россия заявила, что отводит часть войск от украинской границы, но наши аналитики видят сохранение их позиций, - Байден

15 февраля, 2022 вторник
22:52
война с Россией Байден в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что несмотря на заявления министра обороны России об отводе части войск от украинской границы, США наблюдают сохранение их позиций

Об этом он сказал во время обращения по поводу ситуации между Украиной и РФ к американскому народу, передает Эспрессо.TV.

"Министр обороны России заявил, что некоторые воинские части покинули свои места дислокации на российской территории и отходят на свои позиции. Но мы еще не получили этого подтверждения. На самом деле наши аналитики указывают на то, что российские военные силы сохраняют позиции, которые угрожают Украине", - заявил Байден.

Президент США добавил, что вдоль границы Украины на территории России и Белоруссии находится 150 тыс. военных. По его словам, новое вторжение России в Украину до сих пор реально.

"Поэтому я предложил всем американцам в Украине уехать. Вот почему мы временно перевезли посольство из Киева в Львов. Мы четко заявили, что рассматриваем эту ситуацию очень серьезно", - подчеркнул Байден.

Президент добавил, что для понимания происходящей вокруг Украины ситуации США делятся с миром информацией о шагах России.

Байден отметил, что США готовы к любому развитию событий, в частности, готовы вести дипломатическую работу с Россией, работать с партнерами и союзниками для улучшения безопасности в Европе, готовы решительно реагировать на российское вторжение в Украину.

"На этой неделе я снова говорил с президентом Путиным, дал ему понять, что мы готовы продолжать дипломатическим путем обсуждать эту проблему, чтобы добиться взаимопонимания между нашими странами и Европой. Вчера российские власти официально сообщили о готовности продолжать дипломатические усилия. Я согласен с этим, мы должны пользоваться всеми возможностями для решения проблем, связанных с нашей безопасностью", - отметил Байден.

По его словам, США предлагают конкретные идеи по усилению безопасности в Европе. Среди них - новые меры по контролю за вооружением, прозрачности, укреплению стабильности. В этот процесс вовлечены и партнеры страны.

В то же время Байден подчеркнул, что США как государство не будут жертвовать своими принципами, но готова к практическим шагам, которые повысят уровень всеобщей безопасности.

"Пока есть возможность решать такие вопросы по дипломатическому пути, нужно добиваться деэскалации. Это касается всех участников процесса. Мы будем добиваться консультаций с союзниками, дипломатических переговоров. И пока есть надежда на дипломатическое решение, и не будет использоваться военная сила, которая может привести к невероятным человеческим страданиям, мы будем заниматься этим", - подытожил Байден.
 

 


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