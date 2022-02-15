Россия заявила, что отводит часть войск от украинской границы, но наши аналитики видят сохранение их позиций, - Байден

Об этом он сказал во время обращения по поводу ситуации между Украиной и РФ к американскому народу, передает Эспрессо.TV.



"Министр обороны России заявил, что некоторые воинские части покинули свои места дислокации на российской территории и отходят на свои позиции. Но мы еще не получили этого подтверждения. На самом деле наши аналитики указывают на то, что российские военные силы сохраняют позиции, которые угрожают Украине", - заявил Байден.



Президент США добавил, что вдоль границы Украины на территории России и Белоруссии находится 150 тыс. военных. По его словам, новое вторжение России в Украину до сих пор реально.



"Поэтому я предложил всем американцам в Украине уехать. Вот почему мы временно перевезли посольство из Киева в Львов. Мы четко заявили, что рассматриваем эту ситуацию очень серьезно", - подчеркнул Байден.



Президент добавил, что для понимания происходящей вокруг Украины ситуации США делятся с миром информацией о шагах России.



Байден отметил, что США готовы к любому развитию событий, в частности, готовы вести дипломатическую работу с Россией, работать с партнерами и союзниками для улучшения безопасности в Европе, готовы решительно реагировать на российское вторжение в Украину.

"На этой неделе я снова говорил с президентом Путиным, дал ему понять, что мы готовы продолжать дипломатическим путем обсуждать эту проблему, чтобы добиться взаимопонимания между нашими странами и Европой. Вчера российские власти официально сообщили о готовности продолжать дипломатические усилия. Я согласен с этим, мы должны пользоваться всеми возможностями для решения проблем, связанных с нашей безопасностью", - отметил Байден.



По его словам, США предлагают конкретные идеи по усилению безопасности в Европе. Среди них - новые меры по контролю за вооружением, прозрачности, укреплению стабильности. В этот процесс вовлечены и партнеры страны.



В то же время Байден подчеркнул, что США как государство не будут жертвовать своими принципами, но готова к практическим шагам, которые повысят уровень всеобщей безопасности.

"Пока есть возможность решать такие вопросы по дипломатическому пути, нужно добиваться деэскалации. Это касается всех участников процесса. Мы будем добиваться консультаций с союзниками, дипломатических переговоров. И пока есть надежда на дипломатическое решение, и не будет использоваться военная сила, которая может привести к невероятным человеческим страданиям, мы будем заниматься этим", - подытожил Байден.



Напомним, министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений".