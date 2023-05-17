Об этом 17 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает El Mundo .

"Есть и другие мирные инициативы, инициативы Бразилии, президента Южной Африки. В обоих случаях мы отозвались на призывы наших латиноамериканских и африканских друзей и готовы изучить их предложения", – сказал он.

По словам Лаврова, это инициативы, "порожденные искренним желанием помочь стабилизировать мировой порядок".

"Но пока, в отличие от наших китайских соседей, мы не получили никаких документов от бразильцев или африканцев", - сказал он.