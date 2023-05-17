Россия заявила, что не видела "мирную инициативу" африканских стран, но готова изучить их предложения
Россия не в курсе деталей "мирных предложений", выдвинутых африканскими странами по завершению войны в Украине, но готова их изучить, когда увидит на бумаге
Об этом 17 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает El Mundo .
"Есть и другие мирные инициативы, инициативы Бразилии, президента Южной Африки. В обоих случаях мы отозвались на призывы наших латиноамериканских и африканских друзей и готовы изучить их предложения", – сказал он.
По словам Лаврова, это инициативы, "порожденные искренним желанием помочь стабилизировать мировой порядок".
"Но пока, в отличие от наших китайских соседей, мы не получили никаких документов от бразильцев или африканцев", - сказал он.
- 16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил , что африканские страны предложили "мирную инициативу", чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной.
- Чтобы представить свой план, Рамафоса планирует приехать в Киев и встретиться с президентом Зеленским.
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