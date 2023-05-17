Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Россия заявила, что не видела "мирную инициативу" африканских стран, но готова изучить их предложения

Россия заявила, что не видела "мирную инициативу" африканских стран, но готова изучить их предложения

17 мая, 2023 среда
16:12
Мир

Россия не в курсе деталей "мирных предложений", выдвинутых африканскими странами по завершению войны в Украине, но готова их изучить, когда увидит на бумаге

Об этом 17 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает El Mundo .

"Есть и другие мирные инициативы, инициативы Бразилии, президента Южной Африки. В обоих случаях мы отозвались на призывы наших латиноамериканских и африканских друзей и готовы изучить их предложения", – сказал он.

По словам Лаврова, это инициативы, "порожденные искренним желанием помочь стабилизировать мировой порядок".

"Но пока, в отличие от наших китайских соседей, мы не получили никаких документов от бразильцев или африканцев", - сказал он.

  • 16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил , что африканские страны предложили "мирную инициативу", чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной.
  • Чтобы представить свой план, Рамафоса планирует приехать в Киев и встретиться с президентом Зеленским.
Новости
Украина
Россия
Африка
Читайте также:
Олексій Панич
Автор Алексей Панич
16 мая, 2023 вторник
Украинская победа может стать уникальной в мировой истории
обстріл, ППО
16 мая, 2023 вторник
Сегодня состоялась историческая ночь: ночью враг использовал все имеющиеся уловки, - Згурец
Дмитро Пєсков
16 мая, 2023 вторник
В Кремле придумали новую причину для продолжения войны против Украины
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.19
    Покупка 37.19
    Продажа 37.77
  • EUR
    Покупка 40.41
    Продажа 41.3
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
17 мая
17:55
"Манчестер Сити" – "Реал": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
17:51
США направили в Украину инспекторов для оценки состояния якобы поврежденной системы Patriot, – CNN
17:47
Приказал обстреливать жилые кварталы Херсона: подполковнику Черноморского флота РФ Жарких объявил подозрение
17:42
Обновлено
Россия согласилась на продление "зернового соглашения", - Bloomberg
17:27
Рейс Киев — Будапешт — Вена возвращается к привычным расписаниям после аварии на венгерской железной дороге
17:26
Ломаченко поспорил с абсолютным чемпионом из-за "грязных" обвинений в свой адрес
17:20
Обновлено
ВАКС: задержание экс-главы Верховного Суда Князева законно
17:14
Сиярто заявил, что Венгрия будет блокировать дальнейшую помощь ЕС Украине и назвал три причины
17:10
Эксклюзив
Белорусский общественный деятель Бульба объяснил, почему белорусов не забирают на войну
17:04
Если в действии не отображается жилье: Минреинтеграции разъяснило алгоритм пользования еВосстановлением
17:03
Эксклюзив
Николай Давидюк
Украина должна поднять чек ответственности России за нанесенный во время войны ущерб, - Давидюк
16:46
Российские террористы убили ребенка в Херсонской области
16:45
В Италии из-за мощных дождей затопило более 20 городов, есть погибшие
16:44
В МИД Нидерландов заявили, что прогресса в создании "авиационной коалиции" для Украины пока нет
16:37
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй прибыл в Украину, - AFP
16:32
В Херсонской области мирный житель взорвался на российской мине
16:32
Во временно оккупированном Енакиево на Донбассе прогремел взрыв, - Андрющенко
16:29
Великобритания заявила, что не будет передавать Украине истребители
16:28
Глава Ространснадзора заявил, что из-за санкций российские авиакомпании летают на "просроченных" запчастях
16:07
OPINION
Конфликт в руководстве ЧВК "Вагнер": Пригожин избавляется от "старой гвардии"?
16:00
Эксклюзив
Маховик российской пропаганды сдувается, поскольку россияне понимают, что будут отвечать за нее на уровне с Путиным, - Давидюк
15:57
Электричка из Белой Церкви будет доезжать в Киев быстрее: Укрзализныця изменила расписание
15:56
Лавров и глава МИД Беларуси обнародовали совместное заявление по поводу международного статуса Украины
15:36
Олаф Шольц
Германия не будет участвовать в "коалиции истребителей" для Украины, - Шольц
15:35
Украина вернула из РФ 6-летнюю дочь защитников Мариуполя, которых ранее удалось освободить из плена
15:34
На фото человек, пользующийся мобильным телефоном
В Украине появилось мобильное приложение, которое помогает больным ВИЧ и туберкулезом следить за здоровьем
15:18
Россия заморозила банковские счета дипмиссии Финляндии в стране
15:16
F-16
В Воздушных силах заявили, что альтернативы истребителям F-16 нет
15:16
Shell будет использовать новую технологию искусственного интеллекта для увеличения добычи нефти
14:51
Эксклюзив
Если вагнеровцы и захватят руины Бахмута, то за спинами ВСУ высоты: мы будем видеть врага, как на бильярдном столе, - боец ВСУ Сиротюк
14:47
РФ наращивает военное присутствие на ЗАЭС: оккупантов уже больше, чем персонала станции
14:38
Порт Одесской области покинуло последнее судно по действующему "зерновому соглашению"
14:35
загранпаспорт рф
Жители ТОТ, принудительно получившие паспорт РФ, являются не преступниками, а жертвами, - Лубинец
14:28
Оккупанты в Мелитополе поставили камеры, чтобы бороться с партизанами
14:21
Высокая температура, а на западе осадки: Наталка Диденко о прогнозе погоды в Украине на 18 мая
14:20
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:13
У Зеленского подтвердили намерение президента ЮАР приехать в Украину с "мирной инициативой" африканских стран
14:12
Экс-министру энергетики Насалику изменили подозрение по делу об ущербе бюджету на 1,5 млрд
14:07
Впервые исследователи создали полноразмерную 3D-реконструкцию затонувшего "Титаника"
14:07
OPINION
Выборы в Турции: второй тур в условиях электоральной автократии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV