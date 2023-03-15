Об этом информирует РосСМИ со ссылкой на заявление представителя компании "Транснефть" Игоря Демина.

Российская Транснефть утверждает, что обнаружила взрывные устройства на перекачивающей станции "Новозыбков" по трубопроводу "Дружба" в Брянской области.

Демин предполагает сброс взрывчатки с дронов на территорию предприятия.

Сообщается, что станция не перекачивает нефть, поэтому "целью атаки было убийство людей". Однако никто не пострадал, проводятся следственные действия.