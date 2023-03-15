Россия заявила, что нашла на нефтепроводе "Дружба" взрывчатку, сброшенную с дронов
На перекачивающей станции нефтепровода "Дружба" в Брянской области якобы обнаружили взрывные устройства, сброшенные с беспилотников
Об этом информирует РосСМИ со ссылкой на заявление представителя компании "Транснефть" Игоря Демина.
Российская Транснефть утверждает, что обнаружила взрывные устройства на перекачивающей станции "Новозыбков" по трубопроводу "Дружба" в Брянской области.
Демин предполагает сброс взрывчатки с дронов на территорию предприятия.
Сообщается, что станция не перекачивает нефть, поэтому "целью атаки было убийство людей". Однако никто не пострадал, проводятся следственные действия.
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