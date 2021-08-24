Россия заявила, что готова обойтись без транзита газа через Украину
В России заявили, что готовы обойтись без транзита газа в Европу через территорию Украины. Однако пока об этом речь не идет
Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевський, передают росСМИ.
По его словам, Москва готова обойтись, если "Киев не захочет транзита российского газа".
"Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу - ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину", - отметил Биричевський.
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