Россия завезла сирийцев в оккупированный Мелитополь, - мэр Федоров
Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что в город вошли сирийские наемники, которых завезли россияне
Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает НВ.
Федоров отметил, что боевиков заметили местные жители. По его данным, они находятся на территории городского авиагородка. Он считает, что оставаться в Мелитополе сейчас небезопасно.
"Там законы сегодня не работают. Есть столкновения между спецслужбами РФ, которые между собой воюют, взрывают, стреляют… Почти ежедневно случаются те или иные взрывы. Сегодня ночью были взрывы в воинской части, которую они захватили. На территории этой части уже заметили сирийцев, одетых в форму РФ", - сказал мэр.
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