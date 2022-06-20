Россия завезла сирийцев в оккупированный Мелитополь, - мэр Федоров

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает НВ.

Федоров отметил, что боевиков заметили местные жители. По его данным, они находятся на территории городского авиагородка. Он считает, что оставаться в Мелитополе сейчас небезопасно.

"Там законы сегодня не работают. Есть столкновения между спецслужбами РФ, которые между собой воюют, взрывают, стреляют… Почти ежедневно случаются те или иные взрывы. Сегодня ночью были взрывы в воинской части, которую они захватили. На территории этой части уже заметили сирийцев, одетых в форму РФ", - сказал мэр.