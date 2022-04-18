Россия завершила перегруппировку армии для наступления на Донбассе, - Минобороны
Российская армия завершила перегруппировку войск для атаки на Востоке Украины
Об этом сказал на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник.
"В настоящее время агрессор завершил перегруппировку войск для наступления в восточной операционной зоне. Усиление наступательной группировки происходит за счет переброски дополнительных российских подразделений", - сказал Мотузяник.
По его словам, ВС РФ завершают создание группировки в восточной операционной зоне.
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"Оккупант готовится к наступлению на Востоке Украины, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой, Луганской областей и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированной территорией Автономной Республики Крым", - отметил спикер.
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