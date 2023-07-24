Россия завела все ракетоносители в Черном море в пункты базирования
По состоянию на 24 июля на боевом дежурстве в Черном море находятся 8 российских кораблей, но ракетоносителей там нет. Россия завела их в пункты базирования
Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.
Кроме того, отмечается, что в Азовском море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, а в Средиземном море - 8 кораблей.
За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом к Азовскому морю совершили семь судов, к Черному морю – 25 судов, из них 8 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Фото: Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины
- 23 июля в Черном море российские военные произвели ротацию своих ракетоносителей. Тогда на боевом дежурстве находился малый ракетный корабль, снаряженный восемью "калибрами".
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