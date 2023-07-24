Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Кроме того, отмечается, что в Азовском море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, а в Средиземном море - 8 кораблей.

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом к Азовскому морю совершили семь судов, к Черному морю – 25 судов, из них 8 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Фото: Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины