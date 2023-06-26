Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

Таким образом, корабельная группировка врага по сравнению с предыдущим днем уменьшилась на две единицы.

В Азовском море находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.

В Средиземном море находятся восемь российских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет с 4 "калибрами" на борту.

Фото: пресс-служба ВМС

25 июня оккупанты удерживали 6 кораблей, среди которых был один ракетоноситель. Наизготовку были 4 "калибра".

Крылатую ракету "Калибр" впервые представили широкой публике на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году. Разработкой оружия занималось конструкторское бюро "Новатор". Однако ракета не новаторская, потому что над ней начали работать еще во времена СССР. Фактически ее скопировали с американской крылатой ракеты Tomahawk. Крылатая ракета "Калибр" имеет скорость движения 180 - 240 м/с, летит на малых высотах и фактически может лавировать с учетом рельефа местности. Дальность полета по морским целям достигает 375 км, а по наземным – 2,5 тыс. км.