Россия завела все ракетоносители в Черном море в пункты базирования
По состоянию на 26 июня на боевом дежурстве в Черном море находятся четыре вражеских корабля, но ракетоносителей среди них нет. РФ завела их в пункты базирования
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
Таким образом, корабельная группировка врага по сравнению с предыдущим днем уменьшилась на две единицы.
В Азовском море находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.
В Средиземном море находятся восемь российских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет с 4 "калибрами" на борту.
Фото: пресс-служба ВМСКрылатую ракету "Калибр" впервые представили широкой публике на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году. Разработкой оружия занималось конструкторское бюро "Новатор". Однако ракета не новаторская, потому что над ней начали работать еще во времена СССР. Фактически ее скопировали с американской крылатой ракеты Tomahawk. Крылатая ракета "Калибр" имеет скорость движения 180 - 240 м/с, летит на малых высотах и фактически может лавировать с учетом рельефа местности. Дальность полета по морским целям достигает 375 км, а по наземным – 2,5 тыс. км.
- 25 июня оккупанты удерживали 6 кораблей, среди которых был один ракетоноситель. Наизготовку были 4 "калибра".
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