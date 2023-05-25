Россия завела все ракетоносители в Черном море в пункты базирования

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

Россияне завели находившийся в Черном море днем ранее ракетоноситель в пункт базирования.

В Азовском море находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.

В Средиземном море находятся семь российских кораблей, среди которых один носитель "калибров". Общий залп – до 4 ракет.