Россия завела все ракетоносители в Черном море в пункты базирования
По состоянию на 25 мая на боевом дежурстве в Черном море находятся шесть российских кораблей, но среди них нет носителей крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
Россияне завели находившийся в Черном море днем ранее ракетоноситель в пункт базирования.
В Азовском море находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.
В Средиземном море находятся семь российских кораблей, среди которых один носитель "калибров". Общий залп – до 4 ракет.
- 23 мая на боевом дежурстве в Черном море было восемь российских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет типа "Калибр".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.1
Покупка 37.1Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.03Продажа 40.85
- Актуальное
- Важное