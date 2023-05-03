Россия завела все ракетоносители в Черном море в пункты базирования
По состоянию на утро 3 мая оккупанты удерживают в Черном море пять кораблей, однако ракетоносителей среди них нет. Россия завела их в пункты базирования
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
В Азовском море находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.
В Средиземном море находится 5 кораблей, среди которых один носитель "калибров". Общий залп составляет до 4 ракет.
- 2 мая Россия удерживала в Черном море восемь кораблей, среди которых был один носитель крылатых ракет типа "Калибр" . Общий залп составлял до 4 ракет.
- 1 мая в Черном море находились два вражеских ракетоносителя.
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