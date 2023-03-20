Россия завела все ракетоносители в Черном и Азовском морях в пункты базирования
На 20 марта в Черном и Азовском морях российских носителей крылатых ракет типа "Калибр" нет. Вражеская армия завела их в пункты базирования
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.
Так, в Черном море сейчас находится 5 вражеских кораблей, а в Азовском море – один. При этом ракетоносителей среди них нет.
В Средиземном море находятся семь вражеских кораблей, среди них три ракетоносителя, залп составляет до 20 ракет.
- 19 марта в Черном море находились два российских ракетоносителя с около 16 ракетами на борту.
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