Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

Так, в Черном море сейчас находится 5 вражеских кораблей, а в Азовском море – один. При этом ракетоносителей среди них нет.

В Средиземном море находятся семь вражеских кораблей, среди них три ракетоносителя, залп составляет до 20 ракет.