Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

В Азовском море дежурит один вражеский корабль, но ракет на нем нет.

В Средиземном море на боевом дежурстве находятся до 8 вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр", общий залп составляет 16 ракет.

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил , почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.

Фото: пресс-служба ВМС