Россия завела ракетоносители в Черном море в пункты базирования
По состоянию на 19 июля на боевом дежурстве в Черном море находятся 8 российских кораблей, но ракетоносителей там нет. РФ завела их в пункты базирования
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
В Азовском море дежурит один вражеский корабль, но ракет на нем нет.
В Средиземном море на боевом дежурстве находятся до 8 вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр", общий залп составляет 16 ракет.
Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил , почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.
Фото: пресс-служба ВМС
- Днем раньше в Черном море было два ракетоносителя .
- В ночь на 19 июля оккупанты атаковали "калибрами" Одесщину . 16 крылатых ракет выпустили, вероятно, из малого ракетного корабля Ингушетия и фрегата Адмирал Эссен из акватории Черного моря.
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