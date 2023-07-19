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Россия завела ракетоносители в Черном море в пункты базирования

19 июля, 2023 среда
13:04
Война с Россией

По состоянию на 19 июля на боевом дежурстве в Черном море находятся 8 российских кораблей, но ракетоносителей там нет. РФ завела их в пункты базирования

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

В Азовском море дежурит один вражеский корабль, но ракет на нем нет.

В Средиземном море на боевом дежурстве находятся до 8 вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр", общий залп составляет 16 ракет.

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил , почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.

Фото: пресс-служба ВМС

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