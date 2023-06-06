Россия завела ракетоносители в Черном море в пункты базирования
По состоянию на 6 июня, Россия удерживает на боевом дежурстве в Черном море семь кораблей, но ракетоносителей среди них нет. Оккупанты завели их в пункты базирования
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
В Азовском море находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.
В Средиземном море дежурят семь вражеских кораблей, но ракетоносителей среди них нет.
- 5 июня россияне удерживали в Черном море ракетоноситель с 8 "калибрами".
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