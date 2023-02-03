Россия завела ракетоносители в Черном море в пункты базирования

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, среди которых ни одного носителя крылатых ракет "Калибр", - говорится в сообщении.

В то же время в Азовском море оккупанты удерживают на боевом дежурстве один корабль.

В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет 72 ракеты.