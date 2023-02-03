Россия завела ракетоносители в Черном море в пункты базирования
На вечер 3 февраля в Черном море нет ни одного российского ракетоносителя. Утром там находились два носителя "калибров" с залпом до 16 ракет
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.
"В Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, среди которых ни одного носителя крылатых ракет "Калибр", - говорится в сообщении.
В то же время в Азовском море оккупанты удерживают на боевом дежурстве один корабль.
В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет 72 ракеты.
- Утром 3 февраля в Черном море находились два вражеских носителя "калибров" , общий залп которых составлял до 16 ракет.
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