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Россия завела ракетоноситель в Черном море в пункт базирования

4 сентября, 2023 понедельник
10:33
Война с Россией

На утро 4 сентября на боевом дежурстве в Черном море российских ракетоносителей нет. Оккупанты завели их в пункты базирования

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

В настоящее время в Черном море находятся 8 вражеских кораблей, а в Азовском море – один.

В Средиземном море дежурят 8 вражеских кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп может составлять до 24 ракет.

Фото: пресс-служба ВМС

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил , почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.

Новости
Украина
ракетний удар
Чорное море
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