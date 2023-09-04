Россия завела ракетоноситель в Черном море в пункт базирования

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

В настоящее время в Черном море находятся 8 вражеских кораблей, а в Азовском море – один.

В Средиземном море дежурят 8 вражеских кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп может составлять до 24 ракет.

Фото: пресс-служба ВМС

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил , почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.