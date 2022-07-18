Россия затягивает войну в Украине, ведь не имеет территориальных достижений, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Оперативная пауза россиян

Вооруженные силы РФ продолжают возвращение с оперативной паузе и провели ограниченные наземные атаки в Донецкой области 17 июля.

В ISW отмечают, что конец российской оперативной паузы вряд ли приведет к новой массовой волне наземных штурмов по нескольким направлениям, несмотря на публичный приказ министра обороны России Сергея Шойгу.

Как отмечают аналитики, министерство обороны России 17 июля, в частности, не заявило о новых территориальных достижениях в Украине.

Тем не менее, ISW прогнозирует, что конец оперативной паузы будет характеризоваться колебанием и ступенчатым восстановлением наземных наступательных действий.

Славянское направление

Войско РФ предпочитает продвигаться вокруг Северска и Бахмута, удерживая оборонительные позиции севернее Харькова и вдоль Южного направления.

Также оккупанты продолжали создавать условия для возобновления наступления на Славянск, обстреливали населенные пункты вдоль Изюмско - Славянского направления и наносили другие артиллерийские, ракетные и авиационные удары по украинской территории.

Также ключевые выводы ISW

По всей вероятности, Кремль устанавливает долгосрочные условия для усилий формирования силы в ожидании затяжных военных действий в Украине.

Оккупационные власти, вероятно, используют угрозу партизанской деятельности, чтобы оправдать более жесткий общественный контроль на оккупированных территориях.

Втягивание детей в войну с Украиной

Институт со ссылкой на данные ГУР сообщает, что "кремль, вероятно, принимает долгосрочные меры по восстановлению вооруженных сил, которые позволят ему пополнить сильное поражение российской армии и поддерживать длительную войну в Украине".

ISW пишет, что Национальное движение кадетов русской молодой армии (Юнармия) открыло 500 новых классов и 1000 младших армейских классов в Белгороде и приграничном районе Белгородской области.

Юнармия принимает добровольцев от восьми до 18 лет, поэтому любые добровольцы, участвующие в этой программе, скорее всего, не будут готовы вступить в боевые действия в течение длительного времени. Кроме того, российское добровольческое Общество содействия армии, авиации и флоту России открыло в Белгороде курсы дополнительной военной выучки для тех, кто не имеет военного опыта и желает вступить в российскую армию.

Ранее Институт исследования войны информировал, что президент РФ Путин, возможно, приказал своей армии захватить Харьков и остальную неоккупированную область, несмотря на вероятное поражение.

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