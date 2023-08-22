Россия затапливает паромы ради защиты Крымского моста, - ГУР

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"В районе Керченского пролива, вблизи незаконного моста между Россией и временно оккупированным Крымом (координаты: 45.2432237; 36.5845773), российские захватчики проводят подготовительные работы по затоплению второго парома", - говорится в заявлении.

Украинские разведчики пишут, что российское военно-политическое руководство требовало защитить мост, который важен для логистики оккупационных сил.

Между затопленными паромами рашисты планируют установить боновые заграждения.

"Периодические успешные атаки Сил безопасности и обороны Украины по этой законной военной цели привели к серьезным повреждениям конструкции моста, в частности его автомобильного и железнодорожного полотен. Недавние удары по Керченскому мосту в очередной раз ухудшили ситуацию для группировки войск противника на юге Украины и вызвали истерическую реакцию военно-политического руководства Москвы", - пишет пресс-служба.

По данным ГУР, российские оккупанты готовятся затопить шесть плавсредств близ Крымского моста, с целью создания защитной полосы от ударов ВСУ.

Взрывы у Крымского моста: что известно

Днем в субботу, 12 августа 2023 года, руководитель российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о попытках Сил обороны Украины нанести ракетные удары по Крымскому мосту. По его словам, в районе Керченского пролива силами российского ПВО сбиты две украинские ракеты.

Аксенов сказал, что Крымский мост якобы не поврежден, а информация о пострадавших отсутствует.

В свою очередь министерство обороны России утверждает , что ракет было не две, а одна. Как утверждает российское минобороны, речь идет о "зенитной управляемой ракете С-200, переработанной в ударный вариант".

Перед этим в местных пабликах появились фотографии с четырьмя местами задымления как на самом мосту, так и рядом с ним. На них заметно два скопления черного дыма и два – белого.

"Советник" Аксенова по информационной политике Олег Крючков объяснил появление белого дыма маскировкой. Он сказал, что "специальными службами был поставлен дымовой занавес.

Начиная с 12:36 кафиры перекрыли движение по Крымскому мосту. Туда отправились катера береговой охраны РФ.

Ближе к 15:00 очевидцы снова стали рассказывать в соцсетях о дымовом занавесе на Крымском мосту, а корреспондент "Крым.Реалии" насчитал не менее 5 звуков взрывов.

Вскоре Аксенов и минобороны страны-агрессора уже вторично заявили об отражении украинской ракетной атаки. По словам МО РФ, это снова была С-200.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил , что не знает обстоятельств и следствия взрывов в Крыму 12 августа, в то же время он считает, что Крымский мост не могли перекрыть просто так.

По данным военных, Крымский мост ныне на этапе так называемого проветривания, поэтому его часто закрывают и открывают, он не работает на полную мощность.