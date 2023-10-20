Россия запускала "шахеды": опасность ударов была объявлена в трех областях

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

"В Днепропетровской области зафиксирован БПЛА (вероятно Shahed) в направлении Павлоград-Днепр. Вектор движения может меняться", - говорится в сообщении.

Военные предупреждают об угрозе ударных БПЛА для Днепропетровской и Запорожской областей.

В то же время Карта тревог информировала , что воздушная опасность объявлена в трех областях: Запорожской, Днепропетровской и Харьковской.

В 23:46 в ПС ВСУ сообщили об отбое тревоги во всех областях, находившихся под потенциальным ударом.