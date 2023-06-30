Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

"Зафиксирован запуск "шахедов" из Приморско-Ахтарска. При объявлении воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие", - пишут ВС.

По состоянию на 00:30 воздушная тревога объявлена на Днепропетровщине, Луганщине и Запорожской области. Воздушные Силы заявили о работе ПВО.