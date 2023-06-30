Россия запустила "шахеды". На юге Украины работает ПВО
В ночь с 29 на 30 июня российские террористы запустили "шахеды" по территории Украины
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
"Зафиксирован запуск "шахедов" из Приморско-Ахтарска. При объявлении воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие", - пишут ВС.
По состоянию на 00:30 воздушная тревога объявлена на Днепропетровщине, Луганщине и Запорожской области. Воздушные Силы заявили о работе ПВО.
- Днем 29 июня армия России вела огонь по городу Херсону, в частности домам, заведению медицины и школе, где разместили пункт несокрушимости. Из-за обстрелов погибли и пострадали люди.
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