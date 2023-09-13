Россия запустила "шахеды": В Одесской области объявили об угрозе

Об этом сообщают Воздушные Силы.

О возможных пусках "шахедов" в ВС сообщили после 22:00. Однако около 00:30 об угрозе объявили в Одесской области.

"Одесская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!", - говорится в заявлении Воздушных Сил.

В Силах обороны подтвердили пуск "шахедов" и добавили об угрозе крылатых ракет в Черном море.

"В Черном море на боевом дежурстве 1 надводный ракетоноситель, снаряжение которого до 8 ракет типа "Калибр". Другая ширящаяся пабликами информация - не достоверна", - говорится в сообщении.

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