Россия запустила "шахеды": В Одесской области объявили об угрозе
В ночь с 12 на 13 сентября российские террористы запустили ударные БПЛА
Об этом сообщают Воздушные Силы.
О возможных пусках "шахедов" в ВС сообщили после 22:00. Однако около 00:30 об угрозе объявили в Одесской области.
"Одесская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!", - говорится в заявлении Воздушных Сил.
В Силах обороны подтвердили пуск "шахедов" и добавили об угрозе крылатых ракет в Черном море.
"В Черном море на боевом дежурстве 1 надводный ракетоноситель, снаряжение которого до 8 ракет типа "Калибр". Другая ширящаяся пабликами информация - не достоверна", - говорится в сообщении.
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