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Главная Война с Россией Россия запустила "шахеды": В Одесской области объявили об угрозе

Россия запустила "шахеды": В Одесской области объявили об угрозе

13 сентября, 2023 среда
00:35
Война с Россией

В ночь с 12 на 13 сентября российские террористы запустили ударные БПЛА

Об этом сообщают Воздушные Силы.

О возможных пусках "шахедов" в ВС сообщили после 22:00. Однако около 00:30 об угрозе объявили в Одесской области.

"Одесская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!", - говорится в заявлении Воздушных Сил.

В Силах обороны подтвердили пуск "шахедов" и добавили об угрозе крылатых ракет в Черном море.

"В Черном море на боевом дежурстве 1 надводный ракетоноситель, снаряжение которого до 8 ракет типа "Калибр". Другая ширящаяся пабликами информация - не достоверна", - говорится в сообщении.

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