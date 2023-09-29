Российские "шахеды" атакуют Одесскую область: Ситуация вечером 29 сентября
Вечером пятницы, 29 сентября, российские террористы запустили ударные БПЛА "шахеды" для обстрела Украины
О запуске "шахедов" сообщили Воздушные силы.
"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БПЛА Shahed из района полигона Чауда (Крым). Следите за сообщениями. При объявлении воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении в 20:20.
Херсонщина
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что по состоянию на 20:52, "шахеды" уже находились в воздушном пространстве Херсонщины. Возможны удары по населённым пунктам.
Одесчина
Об угрозе "шахедов" по состоянию на 21:45 также объявили в Одесской области. В частности, известно о движении беспилотников в направлении Лебедевки.
"Белгород-Днестровский район, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно! Работу ПВО не снимать!", - говорится в заявлении Одесской ОВА.
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