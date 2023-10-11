Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россия запустила "шахеды" с севера и юга: ситуация вечером 11 октября

Россия запустила "шахеды" с севера и юга: ситуация вечером 11 октября

11 октября, 2023 среда
22:02
Война с Россией

Вечером среды, 11 октября, российские террористы запустили ударные БПЛА для обстрела Украины

О пуске " шахедов " из Крыма Воздушные Силы предупредили в 21:17.

"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БПЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей. Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БПЛА. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - пишут Воздушные Силы.

Ближе к 22:00 ПС также объявили об угрозе применения ударных БПЛА "шахедов" с северо-восточного направления!

По состоянию на 22:00 воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Новость будет дополняться...

Украина
Россия
Крым
безпілотник
Военные новости
ракетний удар
воздушная тревога
Читайте также:
ХАМАС напав на Ізраїль
Автор
11 октября, 2023 среда
Кто такие ХАМАС, за что воюют и кто им помогает
Кая Каллас
10 октября, 2023 вторник
Эстония готова отказаться от финансовой помощи ЕС, если Украина вступит в Евросоюз, - Каллас
Володимир Зеленський
10 октября, 2023 вторник
Речь Зеленского в парламенте Румынии могли отменить из-за пророссийских парламентариев, - СМИ
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.44
    Покупка 37.44
    Продажа 38.13
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
11 октября
22:22
Эксклюзив
Дипломат Чалый рассказал о чем может идти речь на переговорах Путина с Си Цзиньпином.
22:18
Зеленский может посетить Израиль, - СМИ
21:56
"Долгожданный шаг станет реальностью": Зеленский о санкциях ЕС в отношении бриллиантов из России
21:50
Украина неожиданно потеряла очки против Сербии в отборе на ЧМ по футзалу
21:07
Эксклюзив
Дипломат Чалый спрогнозировал назревание еще одной горячей точки в мире
20:52
Республиканцы выбрали кандидата на должность спикера палаты представителей США
20:44
Эксклюзив
Страны НАТО подписали соглашения на $4 млрд с производителями боеприпасов для усиления помощи Украине, - Столтенберг
20:38
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Враг проводил наступательные операции на нескольких направлениях: ситуация в горячих точках. Колонка Сергея Згурца
20:35
Нина Южанина
Прямо из бюджета сегодня разворовывают средства приближенные к власти люди, - Южанина
20:20
ВСУ за сутки отразили 18 вражеских атак возле Авдеевки, — Генштаб
20:08
РДК и легион "Свобода России" готовятся атаковать наиболее критические объекты РФ, - представитель ГУР
20:00
Обзор
Победные новости 595-го дня войны: ВСУ отбили самую масштабную атаку на Авдеевку, а возле Бахмута уничтожили грузовик с 30 россиянами
19:59
Обновлено
РФ обстреляла гимназию в Никополе: погибли четыре человека
19:33
Обновлено
Ллойд Остин
США объявили о пакете военной помощи Украине на $200 млн: что туда войдет
19:33
Лидер сборной Украины и "Динамо" Ярмоленко выбыл до конца 2023 года
19:19
Литва передаст Украине две пусковые установки NASAMS
19:07
Евро-2024: стало известно, где пройдет матч Украина – Италия
18:58
Система С-200: все об украинских зенитных ракетах, которые, вероятно, могут долететь до Москвы
18:53
Эксклюзив
ІТ, разминирование, авиация: Остин рассказал, какие сферы охватят коалиции мощностей для Украины
18:27
Сложности правописания: ЦПД разоблачил очередной фейк РФ об "украинском" оружии ХАМАСа
18:13
Фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС начнется в первом полугодии 2024-го, - замглавы ОП
18:09
Обновлено
"Моя мама и есть Украина": в Киеве попрощались с певицей Ниной Матвиенко
18:05
Виталий Портников
"Это глобальный конфликт между демократиями и диктатурами": Портников о событиях на Кавказе и на Ближнем Востоке
18:02
Украинские дети на ВОТ стали жертвами сексуальных домогательств со стороны российских "казаков", – ЦНС
17:57
Путин обвинил Украину в пользовании российским газом
17:55
Египет забронировал почти полмиллиона тонн пшеницы от российского государственного трейдера, - Bloomberg
17:52
Канада
Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине: что туда войдет
17:39
Помощь Украине и Израилю является приоритетами Белого дома, - минфин США
17:35
Россия бросила до 2 тыс. личного состава для атаки на Авдеевку, - военная администрация
17:27
Эксклюзив
Украина, возможно, и не станет лучшей страной мира, но одной из сильнейших мы будем точно, - Княжицкий
17:22
Оккупанты обстреляли Авдеевку: есть погибший и раненые, под завалами могут быть люди
17:10
Террористы ХАМАСа убили харьковского физика Сергея Гредескула
17:10
Инфографика
В сентябре украинцы открыли рекордное количество ФОП за три года
17:10
OPINION
Успешные атаки на места базирования черноморского флота РФ позволяют Украине постепенно налаживать экспорт зерновых
17:07
Эксклюзив
ВСУ отбили все атаки врага на Авдеевском направлении, - Силы обороны
17:03
Виталий Портников
Путин стремится не просто завоевать Украину, а сделать РФ силой, равноценной Западу, - Портников
16:59
Воевали на стороне окупантов: четырех жителей Донбасса и Луганщины приговорили к 15 годам тюрьмы
16:52
Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки 2023 года
16:49
Что делать, если укусило или поцарапало бешеное животное: алгоритм действий от Минздрава
16:48
OPINION
Почему в Израиле нет своего Арестовича?
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV