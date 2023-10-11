Россия запустила "шахеды" с севера и юга: ситуация вечером 11 октября

О пуске " шахедов " из Крыма Воздушные Силы предупредили в 21:17.

"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БПЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей. Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БПЛА. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - пишут Воздушные Силы.

Ближе к 22:00 ПС также объявили об угрозе применения ударных БПЛА "шахедов" с северо-восточного направления!

По состоянию на 22:00 воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Новость будет дополняться...