Россия запустила "шахеды": где небезопасно. Ситуация вечером 23 сентября

О пуске "шахедов" сообщают Воздушные Силы.

По оперативной ситуации, по состоянию на 21:57, известно о движении "шахедов" в направлении Черниговской области. Воздушная тревога объявлена на Сумщине и Черниговщине.

В 22:05 об угрозе ударных БПЛА также сообщили в Запорожской области. А потом и в Днепропетровской области.

Новость будет дополняться...