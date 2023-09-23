Россия запустила "шахеды": где небезопасно. Ситуация вечером 23 сентября
Вечером субботы, 23 сентября, российские террористы запустили ударные БПЛА "шахеды"
О пуске "шахедов" сообщают Воздушные Силы.
По оперативной ситуации, по состоянию на 21:57, известно о движении "шахедов" в направлении Черниговской области. Воздушная тревога объявлена на Сумщине и Черниговщине.
В 22:05 об угрозе ударных БПЛА также сообщили в Запорожской области. А потом и в Днепропетровской области.
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