Россия запустила ракетами из Белгорода по Харьковщине: есть прилеты в Мерефе и Чугуеве
Ночью 15 августа Штаб обороны зафиксировал пуск более 10 ракет из российского Белгорода. Ракетный удар получили Харьков, Мерефа и Чугуев. Есть повреждение объекта инфраструктуры и промышленного здания
Об этом передает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграммах .
"Этой ночью враг нанес интенсивные ракетные удары по Харькову и области. Около 3 часов ночи Штаб обороны зафиксировал пуск более 10 ракет из российского Белгорода. В Харькове ракеты ударили по Слободскому району, повреждено здание предприятия. Без пострадавших", - написал он.
Также, предварительно, несколько ракет попали в Мерефи. Поврежден объект инфраструктуры и промышленное здание. Прилет еще 1 ракеты зафиксировали в Чугуеве. Детали еще выясняют правоохранители.
Однако остальные российские ракеты до целей не добрались.
"За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали артобстрелы Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов области", - отметил Синегубов.
По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализировали 3 гражданских.
В Богодуховском – женщину 83 лет, в Изюмском – 29-летнего мужчину. Женщина 48 лет получила ранения в Чугуевском районе.
Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, промышленные объекты, объекты инфраструктуры. В Золочеве повреждено помещение учебного заведения.
"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия, враг использует реактивную и ствольную артиллерию, танки, авиацию. Враг пытался наступать в направлении Тихоцкое-Долина, но отступил под огнем наших защитников с потерями", - добавил он.
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