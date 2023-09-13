Россия запустила ориентировочно 6 групп "шахедов": ситуация в ночь на 14 сентября

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Воздушных сил Украины.

"Зафиксирован запуск ориентировочно 6 групп "шахедов" из Приморско-Ахтарска (Кубань, РФ) и Чауда (Крым)", - говорится в сообщении ВС, опубликованном около 22:00.

Предварительно ударные БПЛА двигаются курсом на Одесскую область. Ориентировочное время подлета – около 23:30 – 00:00.

"При объявлении воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие", - подчеркнули в Воздушных Силах.

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