Россия запустила ориентировочно 6 групп "шахедов": ситуация в ночь на 14 сентября
В ночь с 13 на 14 сентября российские террористы запустили ориентировочно 6 групп "шахедов" для обстрела Украины
Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Воздушных сил Украины.
"Зафиксирован запуск ориентировочно 6 групп "шахедов" из Приморско-Ахтарска (Кубань, РФ) и Чауда (Крым)", - говорится в сообщении ВС, опубликованном около 22:00.
Предварительно ударные БПЛА двигаются курсом на Одесскую область. Ориентировочное время подлета – около 23:30 – 00:00.
"При объявлении воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие", - подчеркнули в Воздушных Силах.
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