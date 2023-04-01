Россия запустила новый фейк: якобы в Турции продается форма ВСУ

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Пропагандисты также прикрепили фото, где якобы видна форма ВСУ с биркой "не для продажи".

"Основным аргументом пропагандистских медиа является то, что украинская форма не предназначена для коммерческой реализации, регламентируемой нормативно-правовыми актами ВСУ. Однако, как сообщили официальные представители турецкого магазина Carlo Potti, они не осуществляют реализацию украинской военной формы. Выставленный на витрину образец есть только вариантом возможного пошива одежды. Форму вместе с биркой оставил в магазине неизвестный", - пишет ЦПД.

В Центре также призвали не доверять материалам, которые апеллируют к эмоциям, потому что именно чрезмерная эмоциональность подавляет критическое мышление и помогает восприятию вражеских фейков.