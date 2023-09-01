Россия запустила новый фейк о торговле детьми в Украине
Российская пропаганда распространяет фейк, что Украина превратилась в крупнейшего поставщика детей на нелегальные рынки торговли людьми
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Вражеские ресурсы распространяют скриншот с якобы статьей от медиа УНИАН, где говорится, что Украина превратилась в крупнейшего поставщика детей на нелегальные рынки торговли людьми.
"На самом деле такой статьи не существует. Это можно легко проверить, введя в поиске данное название. Также, в фейковом скриншоте ru-пропагандисты используют домен org, в то время как украинское медиа использует домен ua. Для большей правдоподобности своей лжи вражеская пропаганда специально создает страницы украинских медиа и распространяет свои фейки", - говорится в сообщении ЦПД.
В Центре подчеркнули, что это вражеская информационная кампания по черной трансплантологии, чтобы дискредитировать Украину.
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