Об этом Воздушные силы ВСУ сообщают в телеграмме.

"Зафиксирован пуск БПЛА типа "Шахед" из Приморско-Ахтарска в направлении Азовского моря", - говорится в сообщении.

Впоследствии военные сообщили еще о двух волнах запусков вражеских дронов-камикадзе по этому же направлению.

Воздушная тревога объявлена в ряде южных и восточных областей.

Фото: Карта воздушных тревог