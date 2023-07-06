Россия запустила несколько волн "шахедов", в ряде областей объявили воздушную тревогу
По Украине ширится воздушная тревога в связи с запуском войсками РФ ударных беспилотников с южного направления
Об этом Воздушные силы ВСУ сообщают в телеграмме.
"Зафиксирован пуск БПЛА типа "Шахед" из Приморско-Ахтарска в направлении Азовского моря", - говорится в сообщении.
Впоследствии военные сообщили еще о двух волнах запусков вражеских дронов-камикадзе по этому же направлению.
Воздушная тревога объявлена в ряде южных и восточных областей.
Фото: Карта воздушных тревог
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