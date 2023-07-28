Россия запустила нарратив, якобы украинцы хотят видеть Путина своим президентом
Представитель МИД РФ Мария Захарова продвигает нарратив, якобы украинцы хотят видеть Владимира Путина своим президентом
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
"Украинцы хотят, чтобы Путин был у них президентом", - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ЦПИ отмечают, что российские власти используют дезинформацию и пропаганду, чтобы оправдать свои военные преступления и создать впечатление, будто вторжение поддерживается украинцами.
"Служители российского террориста продолжают демонстрировать, что они живут в параллельном мире, который не имеет ничего общего с реальностью", - говорится в сообщении Центра.
- Российские пропагандисты также запустили фейк , что ЕС просит РФ снизить цену на зерно.
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