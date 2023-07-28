Россия запустила нарратив, якобы украинцы хотят видеть Путина своим президентом

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Украинцы хотят, чтобы Путин был у них президентом", - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ЦПИ отмечают, что российские власти используют дезинформацию и пропаганду, чтобы оправдать свои военные преступления и создать впечатление, будто вторжение поддерживается украинцами.

"Служители российского террориста продолжают демонстрировать, что они живут в параллельном мире, который не имеет ничего общего с реальностью", - говорится в сообщении Центра.