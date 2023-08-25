Россия запустила на ютубе фейковую рекламу о высоких потерях ВСУ

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В провокационном видео враг указывает, что потери среди украинских военных якобы достигли отметки в 350 тыс. человек. Роспропаганда сообщает, что информацию о потерях якобы обнародовал фонд United24.

"На самом деле это фейк, цель которого – дискредитировать руководство государства и посеять панические настроения в обществе. Также враг пытается дискредитировать фонд United24, собирающий деньги для ВСУ и на гуманитарные нужды. Доверяйте только верифицированным источникам информации!", - говорится в сообщении.