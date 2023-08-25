Россия запустила на ютубе фейковую рекламу о высоких потерях ВСУ
На ютубе транслируется фейковая реклама по поводу высоких потерь украинских военных в войне против российских террористов
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
В провокационном видео враг указывает, что потери среди украинских военных якобы достигли отметки в 350 тыс. человек. Роспропаганда сообщает, что информацию о потерях якобы обнародовал фонд United24.
"На самом деле это фейк, цель которого – дискредитировать руководство государства и посеять панические настроения в обществе. Также враг пытается дискредитировать фонд United24, собирающий деньги для ВСУ и на гуманитарные нужды. Доверяйте только верифицированным источникам информации!", - говорится в сообщении.
- 23 августа сообщалось, что на польском сайте Krakow Ogloszenis россияне распространяют дезинформацию о поиске перевозчиков для несовершеннолетних детей из Украины в Европу.
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