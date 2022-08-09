Об этом сообщает Reuters.

Спутник дистанционного зондирования "Хайям" был запущен российской ракетой "Союз" по космодрому Байконур в Казахстане и успешно вышел на орбиту.

Как передает информационное агентство IRNA, иранское космическое агентство уже получило первые телеметрические данные, отправленные со спутника.

При этом Тегеран отрицает, что спутник может быть использован Москвой для усиления своих разведывательных возможностей в Украине. В Иране заявили, что у страны будет полный контроль и будет оперировать им "с первого дня".

В то же время, на прошлой неделе The Washington Post сообщила, что официальные лица США обеспокоены началом космического сотрудничества между Россией и Ираном. В Штатах опасаются, что спутник не только поможет России на войне в Украине, но предоставит Ирану "беспрецедентные возможности" для мониторинга потенциальных военных целей в Израиле.

При этом Иран говорит, что спутник предназначен для научных исследований, включая радиационный и экологический мониторинг для сельскохозяйственных целей.

Напомним, Роскосмос 9 августа планировал запустить с космодрома "Байконур" ракетой "Союз" иранский спутник "Хаям", чтобы использовать его для разведки в войне.