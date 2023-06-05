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Россия запустила фейки о контрнаступлении ВСУ, - СтратКом

5 июня, 2023 понедельник
10:00
Общество

Стратком ВСУ предупредил украинцев о подготовке Россией информационно-психологических операций. В российских соцсетях планируется распространение фейков о контрнаступлении и потерях Украины

Об этом сообщили 5 июня в telegram-канале Стратком ВСУ.

"На российских телеграмм-каналах и соцсетях планируется усиление нашествия распространения недостоверной информации о боевых действиях ВС Украины. Да и собственных формирований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью деморализации украинцев и введения в заблуждение сообщества, российские пропагандисты планируют распространять ложную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии. Отмечается, что для этого заготовлены старые видео и фото, показывающие подбитую технику, погибших и пленных. А также другие фейковые материалы.

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Ранее в telegram-канале минобороны РФ сообщалось, что украинские войска утром, 4 июня, "начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении". Отмечалось, что "в общей сложности было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона" украинской армии.

Кроме этого, пропагандисты заявили, что "потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевых машины пехоты, 21 боевую бронированную машину".

Напоминаем, что правдивую информацию можно получить только в оперативных сводках Генерального штаба, структур стратегических коммуникаций и определенных официальных спикеров Сил обороны и ВС Украины.

  • 20 мая Россия запустила дезинформацию о якобы исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Также оккупанты говорили, что Залужный получил ранения и перенес трепанацию черепа. В Министерстве обороны опровергли фейки.
  • 25 мая Анатолий Штефан (Штирлиц) показал видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
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