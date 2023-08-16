Россия запустила фейк, якобы бойцы ВСУ ограбили и сожгли аптеку во Часовом Яру

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Украинская армия грабит и поджигает дома, именно так они поступили с аптекой в Часовом Яру", - пишут российские телеграм-каналы

На самом деле аптека была повреждена в результате российских обстрелов. Впервые ее фото опубликовал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко еще 26 июля. Тогда россияне обстреляли два дома громады.

"Силы обороны защищают родные земли и заботятся об украинцах, а вот россияне уничтожают и жилые дома, и медицинские учреждения, и церкви, и памятники архитектуры", - отмечает Центр.