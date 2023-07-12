Россия запустила фейк, якобы Болгария отказалась предоставлять Украине оружие
Российские пропагандисты утверждают, что Болгария отказалась предоставлять Украине оружие
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
В Центре подчеркивают, что информация, распространяемая пропагандистскими российскими ресурсами, - это фейк.
"Президент Болгарии Радев действительно заявлял, что "этот конфликт не имеет военного разрешения". Но его мнение – не решающее, Болгария – парламентская республика, поэтому последнее слово за парламентом", - говорится в сообщении.
Еще в декабре 2022 года болгарский парламент проголосовал за оказание военной поддержки Украине. А в начале июля министр обороны Тодор Тагарев заявил, что распорядился о проведении анализа типов и количества боеприпасов и техники, которые могут быть переданы Украине немедленно.
- Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 июля, прибыл с визитом в Болгарию. В ходе его визита стороны подписали декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины и сотрудничестве в сфере энергетики. Также парламент Болгарии проголосовал за членство Украины в НАТО и поддержку украинской Формулы мира.
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