Россия запустила фейк, якобы Болгария отказалась предоставлять Украине оружие

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В Центре подчеркивают, что информация, распространяемая пропагандистскими российскими ресурсами, - это фейк.

"Президент Болгарии Радев действительно заявлял, что "этот конфликт не имеет военного разрешения". Но его мнение – не решающее, Болгария – парламентская республика, поэтому последнее слово за парламентом", - говорится в сообщении.

Еще в декабре 2022 года болгарский парламент проголосовал за оказание военной поддержки Украине. А в начале июля министр обороны Тодор Тагарев заявил, что распорядился о проведении анализа типов и количества боеприпасов и техники, которые могут быть переданы Украине немедленно.