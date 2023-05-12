Россия запустила фейк о причастности Полтавской ОВА к коррупционной схеме

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Враги распространяют дезинформацию относительно уголовного производства по "Спецкомбинату похоронно-ритуального обслуживания", который, по словам роспропаганды, сотрудничает с Полтавской ОВА и якобы требует с людей деньги за предоставление места на кладбищах. К этим словам роспропагандисты прикрепляют неизвестный документ якобы от СБУ" – говорится в сообщении ЦПИ.

Специалисты верифицировали информацию в Полтавской ОВА и выяснили, что правоохранительные органы действительно расследуют уголовное дело о злоупотреблении в коммунальном учреждении, но касается исключительно руководителя коммунального предприятия городского совета, который не имеет никакого отношения к ОВА.

"Освещение события врагом в таком ключе является манипуляцией и фейком, который распространяется для дискредитации Полтавской ОВА", - пишет ЦПД.