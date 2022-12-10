Россия запустила фейк о некачественной воде в Украине

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Это сознательная дезинформация кремля, который, распространяя подобные фейки, пытается спровоцировать панику среди населения и посеять уныние в способности властей обеспечить население качественной питьевой водой. На самом деле проведенные Минздравом за 9 месяцев т.г. почти 400 тыс. исследований питьевой воды не выявили никаких отклонений от санитарных норм. Областными центрами контроля и профилактики болезней Минздрава Украины за текущий год не зафиксирована ни одна вспышка, связанная с употреблением водопроводной воды", - отмечают в ЦПИ.

Украинцы могут без риска пользоваться централизованным водоснабжением, в том числе и на деоккупированных территориях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb