Россия запустила фейк о некачественной воде в Украине
Вражеские telegram-каналы запустили фейк о якобы падении качества водопроводной воды в Украине, пользование которой может привести к эпидемиям
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
"Это сознательная дезинформация кремля, который, распространяя подобные фейки, пытается спровоцировать панику среди населения и посеять уныние в способности властей обеспечить население качественной питьевой водой. На самом деле проведенные Минздравом за 9 месяцев т.г. почти 400 тыс. исследований питьевой воды не выявили никаких отклонений от санитарных норм. Областными центрами контроля и профилактики болезней Минздрава Украины за текущий год не зафиксирована ни одна вспышка, связанная с употреблением водопроводной воды", - отмечают в ЦПИ.
Украинцы могут без риска пользоваться централизованным водоснабжением, в том числе и на деоккупированных территориях.
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