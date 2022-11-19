Россия запустила фейк о наказании коллаборантов в Херсоне

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Пропагандисты заявили, что Красный Крест якобы осудил фото из Херсона, где изображены привязанные к столбу люди, и назвал это унижением человеческого достоинства — неоправданным и неприемлемым.

"Предупреждаем: эта информация не соответствует действительности. На официальных страницах организации такого заявления нет. Ссылаясь на известные организации, роспропаганда повышает доверие своих читателей к фейковым публикациям и создает подобные заявления с целью дискредитации украинской власти. Поэтому доверяйте только официальным источникам и проверенной информации!", - подчеркнули в ЦПД.

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