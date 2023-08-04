Россия запустила фейк о наборе американских студентов на войну в Украине

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"На "рекламном" плакате отмечено: "Как погасить студенческие кредиты? Присоединяйся к Интернациональному Легиону защиты Украины", - пишет Центр.

Аналитики собрали данные и выяснили, что такая реклама в американских университетах не размещалась. Это еще один фейк российской пропаганды.

"Подобные материалы распространяются с целью дискредитации украинской армии и правительства Украины. Будьте бдительны и доверяйте только источникам верифицированной информации", - отмечает ЦПИ.